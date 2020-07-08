Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.
Об этом говорится в указе №269.
"Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в документе.
Зеленский также поручил Министерству иностранных дел уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из соглашения.
Источник: Эспресо.ТВ
12:32