Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.

Об этом говорится в указе №269.

"Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в документе.

Зеленский также поручил Министерству иностранных дел уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из соглашения.