Подопытная Украина

Всё же Черчилль был не совсем прав, когда утверждал, что «генералы всегда готовятся к прошлой войне». Прямо сейчас на постсоветском пространстве, в Украине в том числе, США разрабатывают принципиально новое оружие для поражения противника. Похоже, на смену ядерной угрозе скоро придёт более страшная и эффективная биологическая. А наши солдаты помогают Пентагону… в незавидной роли подопытных животных.



Не так давно американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков выпустил расследование «Пентагон коллекционирует биоматериал украинцев? Новая эпидемия не за горами». Оно изрядно пошумело в экспертной среде и, без преувеличения, произвело шокирующий эффект на общественность. Дело в том, что учёный обнародовал сенсационные материалы, утекшие из Министерства здравоохранения нашей республики.

Пожалуй, больше всего срезонировала информация о так называемом проекте UP-8. Он имеет длинное название, которое далеко не полностью отражает суть выполняемых исследований. Если вкратце, сотрудники американского Агентства по снижению угрозы (DTRA) при участии частных компаний из Штатов, отечественных Минздрава и Минобороны изучают распространение вируса геморрагической лихорадки Крыма-Конго, а также хантавирусов в Украине. Однако их задача состоит совсем не в том, чтобы найти лекарство.

Цинично, но практично

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, американцы развернули самую настоящую охоту «за РНК и синовиальной жидкостью граждан отдельных стран и этносов». Этот биоматериал необходим «для создания точечного биологического оружия», – уверен аналитик. Десятки пентагоновских лабораторий, функционирующих по всей планете, от Южной Америки до бывших советских республик, заняты этой работой. Учёные изучают воздействие генномодифицированных бактерий и вирусов на иммунные системы человека.

И в таком подходе есть свой резон. Как отмечает эксперт, «можно не уничтожать полностью живую силу противника» условной ядерной бомбой, а поразить её «каким-нибудь вирусным артритом». «Зачем воевать, если можно лишить страну здорового мобилизационного резерва или мужского населения, которое может физически сопротивляться оккупации?» – риторически спрашивает Алексей Леонков. И прогресс, отмечает наблюдатель, уже очевиден: «Пора уже говорить о полигонных испытаниях новых видов вооружений».

Вышеупомянутый Судаков приводит в своём исследовании данные об экспериментах над бойцами ВСУ. Четыре тысячи наших военных отдали образцы сыворотки своей крови в распоряжение Пентагона. Официальная версия – якобы для того, чтобы учёные изучили биоматериал на наличие антител к вирусу геморрагической лихорадки Крыма-Конго и хантавирусам. И, в качестве дополнительного бонуса, обнаружили бы ранее не изученные штаммы.

Серьёзные риски

Однако декларации о миролюбивости опытов могут быть способом отвлечения внимания общества от действительно происходящих исследований. На то, что подобные эксперименты отнюдь не безопасны, указывает, в частности, следующее. Американцы требуют докладывать им обо «всех случаях гибели субъектов», которые так или иначе связаны с процедурами в рамках проекта UP-8. Такие формулировки могут означать, что украинские солдаты не только отдают свою кровь, но и получают её обратно, правда, уже «обогащённую» вирусом.

Военный эпидемиолог Сергей Никитин констатирует, что биолаборатории Пентагона, развёрнутые на территории бывшего СССР, всерьёз беспокоят специалистов. Эксперт вспоминает слова Трампа, прямо заявившего, что будет добиваться от Китая материальной компенсации за коронавирусную пандемию. «Но, простите, как это возможно, если говорят, что лаборатория в Ухани, откуда предположительно произошел COVID-19, работала на гранты США», – подчёркивает эпидемиолог. Более того, сценарии распространения ковида по планете на Западе просчитывались ещё в 2019-м.

Никитин ссылается на данные своих коллег, отслеживавших новые вирусы. Последние иногда сталкиваются между собой случайно, обмениваются генетической информацией и становятся либо менее, либо более опасными. Но ведь их можно столкнуть и намеренно, в лабораторных условиях. Как говорит учёный, в таком случае можно тот же коронавирус «с помощью генной инженерии сделать более коварным». «Например, чтобы он убивал граждан определённого возраста и расы», – предполагает Сергей Никитин.

А компетенции занятых в проекте UP-8 специалистов достаточно высоки для того, чтобы добиться такого результата. Насколько известно, в биолабораториях Пентагона трудятся учёные Университета Флориды, научно-медицинского центра Университета Нью-Мексико, Центра медико-биологических наук, размещённого в Теннесси. Также к материалам исследования имеют прямой доступ НИИ инфекционных болезней Вооружённых сил США (USAMRIID) и эксперты Луисвилльского университета.

Как можно заметить, перечислены исключительно американские структуры. И международные организации совершенно не контролируют их работу над проектом.

История вопроса

Алексей Леонков напоминает, что военные США традиционно активны в исследованиях по самым разным направлениям. «Когда-то СССР выиграл у Штатов гонку вооружений, и если бы в году 1982-ом вспыхнула бы ядерная война, на месте Вашингтона сейчас бы плескались волны Атлантики», – полагает эксперт. Затем государства устроили гонки нейтронного вооружения, а «потом всё как-то стихло».

Просто фокус исследований сместился в сторону биологического и бактериологического оружия. По словам Леонкова, оно так же, как и нейтронные заряды, позволяет избавиться от населения противника, оставив материальные ценности и инфраструктуры. Однако «оно не будет беспокоить создателя, если у него есть антидот», – указывает на важный нюанс аналитик. По его словам, Штаты развивают подобные проекты с 1943 года. Тогда Вашингтону сильно помогли взятые в плен десятки учёных нацистской Германии и полученные ими результаты бесчеловечных экспериментов в концлагерях.

Микробиолог Игорь Никулин также фиксирует, что в биолаболаториях Пентагона учёные занимаются исключительно военными исследованиями и не ставят намерением излечить подопытных «пациентов». Наоборот, американцы «отрабатывают влияние разных патогенов на растения, животных и людей», – комментирует Никулин. Ещё деталь: государства, где размещены лаборатории, подписывают договоры о неразглашении. И фактически научные объекты становятся территориями дипломатических представительств США, а значит – неприкосновенными. «Там устанавливается особый пропускной режим, как на американских военных базах», – добавляет эксперт.

По наблюдениям Игоря Никулина, в Украине и Грузии после появления пентагоновских биолабораторий отмечается рост различных эпидемий. Корь, бешенство, свиная чума и иные инфекции, ранее неведомые в данных регионах. «По мнению моих коллег, ряд стран, входящих ранее в СССР стали полигонами НАТО, где сегодня испытывается биологическое оружие», – отмечает учёный. И предупреждает о риске непоправимого: миллионы граждан мигрируют на пространствах бывшего Советского Союза и могут стать распространителями какой-нибудь смертельной заразы. Необходимо срочно начать обсуждение «вопросов, связанных с закрытием подобных лабораторий», – настаивает Игорь Никулин. «В противном случае надо отменять безвизовый режим и вводить на границах строгий санитарный контроль», – предлагает альтернативу эксперт.

Биологическая опасность

Впрочем, подобные предложения могут и не помочь, если лаборатории добьются желаемого результата. Он же состоит в том, чтобы получить вирус, способный поражать отдельный этнос. На это намерение указывает, например, инициированный командованием ВВС США тендер на закупку нескольких образцов РНК у граждан ЕС европеоидной расы, не раскрывающий деталей и целей проекта.

А ведь учёные, вероятно, уже сталкивались с испытаниями этнического биологического оружия. В 2002 году коронавирус SARS, также известный в СМИ как атипичная пневмония, поражал исключительно азиатов. И вот теперь Пентагон проявляет интерес к способам убийства славянских народов.

В 2017 году экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил о существовании в Украине 15 американских биолабораторий. За прошедшие три года таких объектов могло стать ещё больше. По словам нардепа, «они могут представлять опасность как для граждан России, так и для Украины». Вернее, уже представляют. «Свидетельством работы этих лабораторий являются случаи заболевания животных и людей экзотическими для Украины видами болезней», – утверждал Владимир Олейник.

По его оценке, инциденты наподобие вспышки африканской чумы или птичьего гриппа скрыть невозможно. Равно как и случаи, «когда неизвестные вирусы уносят жизни и здоровье граждан Украины». «Огласке такие локальные эпидемии не предаются. Заболевших стараются лечить за закрытыми дверями спецклиник», – констатировал нардеп.

Всё сказанное Олейником подтверждает и российская сторона. В частности, заслуженный учёный Виктор Жуков, работавший в Федеральном центре гигиены и эпидемиологии РФ. Он напомнил, что советские исследователи успешно применяли туляремию во время Сталинградской битвы для поражения немецких войск. Из-за неубранного урожая расплодились массы мышей-полёвок. Заражённых грызунов забросили в стан агрессора, чем и спровоцировали эпидемию. Но поскольку «преград заболеванию тогда эффективных не было», вирус переметнулся в расположение Красной Армии. «Тогда была разработана вакцина, которая спасла наши войска», – заключает Жуков.

В общем, как и было сказано выше, разработчик биологического оружия должен приготовить не только его, но и антидот, чтобы гарантировать свой успех.

Средства доставки

К слову, использование условных мышей-полёвок для атаки противника эффективно не только с военной точки зрения, но и экономической. Вряд ли можно оспорить тот факт, что органичное использование самой природы выгоднее, чем строительство множества беспилотников.

Виктор Жуков отмечает, что распространить вирус можно с помощью перелётных птиц. В частности, здесь можно выбрать грачей, которые, по словам эпидемиолога, любят селиться «на пирамидальных тополях, которые обычно высаживали во время СССР у больниц и школ». «Мне пришлось убить одного еле живого грача, который сидел у дерева… Очёсывая тушку, я снял с неё около 1000 клещей различного возраста!» – вспоминает учёный. Фактически, любое живое существо можно использовать для того, чтобы атаковать вирусом человека.

Сергей Судаков также констатирует, что учёные Пентагона среди прочего заняты изучением механизмов распространения вирусов в Украине. Но ведь если американские военные уже озабочены средствами доставки биологического оружия, значит, оно практически готово к применению?



Источник: Буджацькі новини