Названа главная причина старения

В Бернском университете в Швейцарии ученые обнаружили главную причину старения. Об этом сообщает Science Daily.



Оказалось, что в процессе старения клеток организма участвует так называемый висцеральный жир. Эти отложения находятся в брюшной полости и призваны защищать внутренние органы от внешнего воздействия.



В патологическом процессе ключевую роль играют иммунные клетки лейкоциты эозинофилы, обнаруженные в висцеральных жировых тканях у людей и мышей.



Как правило, они присутствуют в крови, но из-за ожирения их становится больше в организме. Они способствуют развитию аллергии дыхательных органов, а сам жир - слабому хроническому воспалению.



Эти факторы ослабляют иммунитет и ускоряют развитие возрастных заболеваний и старения.

