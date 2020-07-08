Ученые сообщили о новом излечении от ВИЧ

Еще один пациент вылечился от вируса иммунодефицита человека. Об этом сообщает издание Science.



Новое вероятное излечение от ВИЧ зафиксировано у 36-летнего мужчины из Бразилии, называемого Пациентом из Сан-Паулу.



Мужчина проходил терапию с помощью агрессивной комбинации антиретровирусных препаратов и витамина В3. Никотинамид заставляет клетки пробуждать вирус, находящийся в латентном состоянии, делая их уязвимыми для иммунитета.



Пациент прекратил курс лечения в марте 2019 года, после чего количество вирусных частиц уменьшилось до нуля и больше не наблюдалось в крови.



Ученые также зафиксировали крайне низкий уровень антител. Это может быть свидетельством того, что в лимфатических узлах и кишечнике больше нет зараженных клеток.



Но исследователи пока не проверили их на наличие вируса, поэтому не могут подтвердить полное излечение. Ранее были зафиксированы случаи, когда после кажущегося отсутствия ВИЧ в организме на протяжении нескольких лет после терапии, вирус возвращался вновь.

