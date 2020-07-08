Ученые предупредили об угрозе СОVID для мозга

Британские ученые предупредили о серьезных осложнениях, которые коронавирус может вызывать в работе мозга. Об этом 7 июля сообщило агентство Reuters.



Отмечается, что сотрудники Университетского колледжа Лондона описали 43 случая, в ходе которых у пациентов с COVID-19 возникли серьезные неврологические нарушения, инсульты, воспаления, временные дисфункции мозга, бред и психоз.



Заболевание, вызванное новым коронавирусом, является в основном респираторным и поражает легкие, но нейробиологи зафиксировали новые доказательства его влияния на мозг.



"Меня беспокоит то, что сейчас у нас миллионы людей с COVID-19. И если через год у нас будет десять миллионов выздоровевших людей, и у этих людей будет когнитивный дефицит ... то это повлияет на их способность работать и способность заниматься повседневной деятельностью", − заявил Эдриан Оуэн, нейробиолог из Канады.



По его словам, новые данные подчеркивают необходимость проведения подробных исследований и сбора данных для оценки распространенности неврологических и психиатрических осложнений коронавируса.

