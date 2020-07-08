Ткаченко призывает закрывать ночные клубы, которые нарушают карантин

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что ночные клубы, нарушающие карантин, являются преступниками, способствующими распространению коронавируса.



Об этом он написал в Тelegram-канале.



«Личное мнение. Ночные клубы, нарушающие карантин - преступники, которые способствуют распространению коронавируса. Тотальное несоблюдение социальной дистанции, масочного режима и дезинфекции сегодня - десятки и сотни новых больных завтра. Это давление на систему здравоохранения страны, может просто не удержать нашествие новых инфицированных», - отметил Ткаченко.



По его словам, пока добросовестные люди рассаживают зрителей в шахматном порядке в театрах, кинотеатрах и концертных залах, кто-то устраивает пиры во время чумы. «Депозиты на баре в ночных клубах по 100 долларов? До 3000 грн только за вход в учреждение? Так столько же стоят несколько качественных халатов для медиков, работающих с коронавирусными больными! Или сотня масок, или десятки дезинфекторов», - подчеркнул министр.



По мнению Ткаченко, этим ночным беспорядкам зачастую потакает местная власть ради своих личных дивидендов накануне выборов.



Общественные заведения, в том числе ночные клубы, нарушающие карантин, надо не только штрафовать, а закрывать до конца пандемии, считает он.



В то же время Виталий Кличко на брифинге проинформировал, что Госпотребслужба города Киева вместе с полицией начала проверки развлекательных заведений столицы на предмет соблюдения норм карантина.



"Как вы знаете, ресторанам, кафе и кинотеатрам разрешили работать после 22 часов, а разным развлекательным заведениям - нет. Но не все из них придерживаются регламентов работы. Госпотребслужба вместе с полицией начала проверки развлекательных заведений столицы. Мобильные группы проверяют ночные клубы, дискотеки на предмет соблюдения ими ограничений ", - сказал Кличко.



Он подчеркнул, что ответственность за нарушения должна быть строгой, ведь речь идет о безопасности и здоровье людей.



"Я обращаюсь к киевлянам: если вы видите, что развлекательные заведения работают ночью, сразу же сообщайте полиции", - сказал он.



Как сообщал Укринформ, Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева разрешила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. В то же время, время работы развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий в столице по-прежнему ограничено до 22 часов.



По состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19, за сутки — 807 новых, из них 114 в Киеве.

