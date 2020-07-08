Гонтарева хочет, чтоб МВФ потребовал у Украины досрочно погасить кредиты

Бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева считает, что Межднародный валютный фонд должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого главу Нацбанка. Об этом она заявила в интервью изданию The Central Banker.



Как утверждает Гонтраева, Зеленский может назначить на должность главы Нацбанка кого-то из людей Игоря Коломойского, если МВФ не будет оказывать давление.



"Я не удивлена, что он (Яков Смолий - ред.) ушел: давление стало невыносимым. Давление было постоянным, как со стороны правительства, так и со стороны союзников Коломойского в парламенте, как господин Дубинский", - заявила Гонтарева.



Она добавила, что МВФ и страны G7 много говорили о необходимости уважать независимость Национального банка, но эти слова не дали никакого результата.



"Когда уходит в отставку глава центробанка, одних заявлений недостаточно. Чтобы защитить реформы, которые мы уже провели, МВФ должен заявить, что не будет в дальнейшем проводить выплаты Украины, пока Зеленский не назначит управляющего, способного защитить реформы", - заявила экс-глава НБУ.



Гонтарева отметила, что МВФ должен потребовать от Украины досрочно вернуть предоставленные ранее кредиты, если условия не выполняются.



"Транши МВФ предоставлялись Украине под гарантии, что центральный банк будет оставаться независимым, и экономические реформы будут продолжаться. Если эти условия не выполняются, МВФ должен потребовать от Украины досрочно вернуть предоставленные ранее кредиты", - подчеркнула Гонтарева.



Экс-глава НБУ считает, что команда Зеленского "обманула МВФ".



"Они подождали, пока поступит первый транш от МВФ, а после этого начали давить на Смолия", - заявила Гонтарева.



В качестве главы Нацбанка Гонтарева видит Екатерину Рожкову, которую она считает профессионалом и реформатором. Однако она предполагает, что Рожкова будет следующей мишенью.



Также среди оптимальных кандидатов на должность главы НБУ она назвала заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована и бывшего первого заместителя главы НБУ, главу правления "Райффайзен Банк Аваль" Александра Писарука.



Но Гонтарева выразила сомнения, что они согласятся возглавить Нацбанк.



"Никто не хочет быть камикадзе", - резюмировала она.

