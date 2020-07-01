Интернет-издание "Апостроф" проиграло в суде апелляцию по делу о распространении недостоверной информации касательно Алены Дегрик Шевцовой





Представители ООО "Европейская медиа группа" (интернет-издание "Апостроф") не смогли обжаловать в Киевском апелляционном суде решение Шевченковского районного суда Киева о признании недостоверной информации, размещенной в нескольких статьях на сайте "Апострофа" (apostrophe.ua), которые касались главы финансовой компании "Леогейминг Пей" Алены Дегрик Шевцовой и членов ее семьи.

Киевский апелляционный суд 7 июля оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева, отказавшись удовлетворить жалобу ООО "Европейская медиа группа".

Как сообщалось, в январе 2020 года глава финансовой компании "Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова выиграла судебный процесс о защите чести, достоинства и деловой репутации у интернет-издания "Апостроф" (apostrophe.ua), который принадлежит ООО "Европейская медиа группа". Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд города Киева 22 января 2020 года.

Напомним , суд признал недостоверной информацию, размещенную 9 августа 2019 года на сайте "Апостроф" в статье под названием "Виводяться колосальні суми: блогер розказав про незаконну діяльність Дегрик та Шевцова" о деятельности и бизнесе Алены Дегрик Шевцовой, а также о ее муже – заместителе начальника управления — начальнике отдела Главного следственного управления Нацполиции Евгении Шевцове. В статье цитировался блогер Александр Аронец и его статья на сайте site.ua, которая была ранее удалена.

Кроме того, суд признал недостоверной информацию, размещенную на этом же интернет-издании 21 августа 2019 года под названием "Айтишник, пострадавший от незаконного обыска, назвал имена "заказчиков" его дела". Эта статья уже удалена с сайта "Апострофа". Суд обязал ООО "Европейская медиа группа" опровергнуть указанную в статьях информацию путем размещения резолютивной части решения суда на веб-сайте apostrophe.ua под заголовком "Опровержение" в течении месяца с момента вступления решения в законную силу.

Также суд обязал взыскать с ООО "Европейская медиа группа" в пользу Алены Дегрик Шевцовой судебный сбор.

По данным youcontrol.com.ua , ООО "Европейская медиа группа" на 100% принадлежит скандальному Василию Филипчуку, руководивший пресс-службой Министерства иностранных дел (МИД) в 2005-2006 годах, а в последние годы возглавляющий созданную им организацию — Международный центр перспективных исследований (МЦПИ).

Как сообщили журналисты издания "Европейская правда", на прошлой неделе они получили письмо — письменную претензию и предупреждения о возможном судебном иске от Василия Филипчука и его адвоката.

Василия Филипчука возмутило то, что в конце мая он увидел в одной из статей ЕП за авторством Сергея Сидоренко и Юрия Панченко якобы намек на его сотрудничество с россиянами.

Как пишет "Европейская правда", всеукраинской, без преувеличения, славы (иногда, правда, сомнительной) получили последние работы Василия Филипчука, которые имеют четкий вектор, направленный на Российскую Федерацию.