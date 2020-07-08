Во втором квартале экономика Украины снизится на 10% - Reuters

Во втором квартале 2020 году экономика Украины снизится на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с ограничениями, которые вводились в стране в связи с пандемией коронавируса. При этом до конца года экономика не сможет восстановиться полностью.



Об этом со ссылкой на аналитические данные сообщает Reuters.



Так, в этому году в Украине наблюдается самый глубокий спад экономики со времен аннексии Россией Крыма и начала военного конфликта на Донбассе, которые привели к падению во втором квартале 2015 года на 14,5% в годовом исчислении.



"Показатели экономической активности могут раскрыть всю глубину кризиса; мы ожидаем, что снижение во втором квартале достигнет 10% в годовом исчислении", - пишут аналитики инвестиционной компании ICU.



Украина заключила кредитный договор на 5 млрд долларов с Международным валютным фондом для борьбы с экономическим спадом, но на прошлой неделе рынок был потрясен отставкой главы НБУ.



Аналитики отмечают, что высокие показатели в сельскохозяйственном секторе, с которых начался сбор урожая зерна, могут компенсировать часть ущерба экономике от пандемии коронавируса, но потребительский спрос и активность инвесторов в 2020 году останутся слабыми.



Они прогнозируют, что валовой внутренний продукт Украины сократится на 5,5% в годовом исчислении в третьем квартале и на 3,0% в четвертом квартале.



Государственная служба статистики опубликует данные по ВВП за второй квартал в середине августа. В первом квартале экономика сократилась на 1,3% по сравнению с ростом на 2,9% в первом квартале прошлого года.



Двенадцать аналитиков, опрошенных агентством Reuters, полагают, что украинская экономика за год сократится на 6,5% по сравнению с ростом на 3,2% в 2019 году. Правительство ожидает падения в 2020 году на 4,8%.

