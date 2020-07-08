«Интер» покажет премьерные концерты украинских артистов

Воскресное утро может быть музыкальным! «Интер» предлагает своим телезрителям начинать выходной день с хорошей музыки и встречи с любимыми артистами. С 12 июля по воскресеньям в утреннем эфире телеканала – телепремьеры концертов известных украинских исполнителей.



«Интер» дает возможность зрителям услышать прекрасные голоса замечательных украинских артистов, насладиться хорошей музыкой и искренними песнями, – говорит руководитель редакции музыкальных программ телеканала «Интер» Олег Яковлев. – И тем самым мы хотим поддержать наших исполнителей в это сложное время, когда шоу-бизнес находится на паузе. Мы покажем концерты трех совершенно разных артистов: Влада Сытника, Натальи Валевской и Гарика Кричевского, которых наши зрители любят и хорошо знают по участию в праздничных концертах «Интера». Это талантливые, честные и, самое главное, очень искренние исполнители».



Уже в это воскресенье, 12 июля, в 07:00 в эфире телеканала «Интер» – премьера концерта «Золотого голоса Украины», победителя «Славянского базара-2017» Влада Сытника. Обладатель лирического баритона с неповторимым тембром входит в ТОП-30 лучших голосов мира.



В концерте «Для тебе» телезрители услышат народные и мировые хиты в современной обработке, а также лучшие авторские песни в исполнении артиста.



«Два месяца тяжелой подготовки, тысячи часов репетиций – все ради того, чтобы зрители смогли услышать новое звучание любимых произведений и новые песни», – рассказывает Влад Сытник.



Атмосфера концерта, как и каждая из песен артиста, наполнены теплотой и любовью. Влад со сцены рассказывает о себе, своих кумирах, делится историями из жизни. Кроме того, в концерте принимают участие именитые гости. Влад Сытник вместе с пианистом-виртуозом Евгением Хмарой исполнят песню Николая Мозгового «Минає день». А изюминкой вечера станет дуэт Влада с народной артисткой Казахстана Розой Рымбаевой: они споют известный хит певицы – «Любовь настала». Также своими выступлениями радовали публику оркестр «Бетховен» и Ball Dance Theatre под руководством Виталия Загоруйко.



Смотрите премьеру концерта Влада Сытника уже в это воскресенье, 12 июля, в 07:00 на «Интере».



Также не пропустите другие музыкальные премьеры: 19 июля в эфире «Интера» – шоу Натальи Валевской «Палала», а 26 июля – юбилейный концерт известного шансонье Гарика Кричевского.

