В Одессе не рекомендуют купаться на всех пляжах – мэрия

Морская вода в пляжных зонах Одессы по результатам лабораторных исследований имеет неудовлетворительное качество. Поэтому одесситам и гостям города рекомендуют воздержаться от купания до особого распоряжения.



Об этом в среду, 8 июля, сообщает официальный сайт города Одесса.



"По информации ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава", по результатам мониторинговых лабораторных исследований качества морской воды в местах массового отдыха пробы морской воды, отобранные 30 июня, в определенных контрольных точках на пляжах Одессы, по санитарно-микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям", - говорится в сообщении.



Отмечается, что для недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города. Рекомендация действует до особого распоряжения.



Ранее заведующий отделом организации санитарно-эпидемиологических исследований ГУ "Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Елена Варецкая сообщила журналистам, что пробы морской воды, взятые на расстоянии 5 и 50 метров от городских пляжей, свидетельствуют о наличии микроорганизмов, которые могут вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта. В то же время, добавила она, пляжи для отдыхающих не будут закрывать, потому что это нарушение конституционных прав человека. Каждый должен решать самостоятельно: купаться или нет.



По данным метеопоста, температура воды у побережья Одессы по состоянию на 8 июля составляет 25 °С.

