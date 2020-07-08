Правительство Украины расторгло меморандум с РФ по борьбе с терроризмом

Кабинет министров на заседании в среду, 8 июля, прекратил действие Меморандума между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил присутствовавший на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Кабмин прекратил действие Меморандума между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, совершенного в Ялте 12 июля 2012 года", - написал нардеп Гончаренко.



Меморандум, в частности, предусматривает, что стороны обмениваются информацией о террористических организациях, деятельность которых угрожает безопасности государств-подписантов документа, а также информацией о возможных террористических актах против государств сторон, их граждан и организаций.