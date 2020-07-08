Глава ФБР назвал Китай главной угрозой для Америки

Глава американского ФБР Кристофер Рэй назвал Китай самой большой долгосрочной угрозой для США. Об этом он заявил во время выступления в Институте Гудзона в Вашингтоне, сообщает BBC в среду, 8 июля.



"Шпионаж и кражи, совершенные Китаем, представляют самую большую долгосрочную угрозу для безопасности США", – отметил Рэй.



По его словам, Китай "прилагает все усилия, чтобы любыми средствами стать единственной мировой сверхдержавой".



Кристофер Рэй утверждает, что ФБР открывает новое "контрразведывательное дело относительно Китая каждые 10 часов", а из пяти тысяч дел активной контрразведки, которые сейчас ведутся в США, почти половина связана с Китаем.



Как заявил директор ФБР, Китай ориентируется на китайских граждан, проживающих за рубежом, заставляя их вернуться, используя "шокирующую тактику".



"Мы говорим о политических конкурентах, диссидентах и критиках, стремящихся разоблачить нарушения Китая в области прав человека", – сказал Рэй.

