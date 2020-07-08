Шмыгаль поручил МОН и Минобороны решить вопрос с массовым призывом выпускников

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нужно дать возможность выпускникам школ спокойно подготовиться к поступлению и поручил Министерству обороны и Министерству образования и науки скоординировать коммуникацию относительно массового военного призыва.



Об этом он заявил в ходе заседания Кабинета министров 8 июля.



"Ситуация с военным призывом выпускников школ и повестками, которые им стали приходить. Я попрошу министра обороны и и.о. министра образования лучше скоординировать коммуникацию по этому вопросу. Чтобы родители не нервничали, дети не нервничали", - сказал Шмыгаль.



Премьер подчеркнул, что ребята, которые достигли 18 лет и готовы вступить в высшие учебные заведения, должны такую возможность получить.



"Им, наверное, не надо вручать срочно порядке. Детям надо дать возможность спокойно подготовиться к поступлению ... включитесь в процесс, важно доказать на места военным комиссарам, чтобы в этом плане была координация и спокойствие", - заявил Шмыгаль.

