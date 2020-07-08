На Львовщине священника задержали за торговлю оружием

Во Львовской области за торговлю оружием задержали священнослужителя, сообщает Национальная полиция Украины.



"Правоохранители установили, что мужчина в собственном доме организовал оружейную. В декабре 2018 года его задерживали за незаконное обращение с оружием. Согласно приговору суда, мужчина признан виновным в совершении уголовных преступлений и приговорен к 5-ти годам лишения свободы. Однако, на основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины, освобожден от отбывания наказания с испытанием", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.



В связи с этим, чтобы не привлекать внимания полицейских, покупку пистолетов и отправку "товара" по почте мужчина осуществлял с использованием фиктивных анкетных данных.



В среду, 8 июля, правоохранители проводят серию обысков во Львовской, Черкасской и Киевской областях, в частности по месту проживания злоумышленника и у покупателей оружия. Уже изъяты 8 пистолетов, ружье, 15 магазинов, 6 глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия.



Решается вопрос о задержании 48-летнего злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрания для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

