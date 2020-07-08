В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода

В ближайшие сутки, 9 июля, погоду в Украине будет определять прохладная воздушная масса, в западных, северных областях, ночью и на востоке влажная воздушная масса, на остальной территории сухо, сообщает Укргидрометцентр. В западных, днем и в северных областях местами небольшой кратковременный дождь, ночью в восточных и Днепропетровской областях умеренные дожди, грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с и град; на остальной территории без осадков.



Ветер северо-западный, в западных областях западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°; в южной и восточной частях ночью 15-20°, днем 23-28°.



В Киеве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь; температура ночью 12-14°, днем 20-22°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 36,3 градусов в 1947 году, а самая низкая ночью – на отметке 6,8 градусов выше ноля в 1887.



В пятницу, 10 июля, в Украине без осадков. Ветер южных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°; в южной части ночью 12-17, днем 28-33°.



В Киеве 10 июля без осадков. Ветер южных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 23-25°.



8 июля в 9.00 температура воды в Чёрном море была 22-27°, в Азовском 28-29°; в Днепре в пределах Киева 22°.

