Tesla на автопилоте увернулась от летящего колеса

Автопилот электромобиля Tesla Model 3 сумел мгновенно среагировать на дорожную ситуацию и увернуться от летящего колеса. Видео инцидента снял бортовой видеорегистратор транспортного средства. Ролик появился на портале ViralHog в YouTube.







На кадрах видно, что авто спокойно двигается по левой полосе автострады. Неожиданно на экране появляется летящая прямо в электрокар покрышка.



По словам водителя Tesla, автопилот мгновенно среагировал на летящее препятствие - еще до того, как сам человек осознал опасность. Авто резко вильнуло и ушло от столкновения.



Почти сразу Model 3 вернулся в свою полосу.

