В Каталонии введен "масочный режим"

Власти Каталонии приняли решение о введении обязательного ношения масок, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19, сообщают испанские СМИ.



С четверга надевать маски нужно будет во всех общественных местах. Эта мера распространится как на местных жителей, так и на туристов.



Маски и другие средства гигиены будут раздавать бесплатно прямо на улицах.



В субботу в Каталонии также ввели ограничительные меры. Более 200 тыс. человек в районе Сегриа отправлены на карантин, им не разрешено совершать поездки в другие города.



Подобные меры вводятся на фоне увеличения прироста новых случаев заболевания коронавирусом в Испании в целом.



За время пандемии в Испании выявили в общей сложности около 300 тыс. случаев заражения, более 28 тыс. человек скончалось.

