Bloomberg: Британия увеличивает давление на Россию, пытаясь стать глобальной силой после Brexit

Великобритания усиливает свою критику в адрес России и Китая, пытаясь найти свое место в мире после выхода из Евросоюза. Китайский посол в Лондоне предостерег о "последствиях", если британская сторона будет относиться к его стране как к "враждебной" силы на фоне дел, связанных с Гонконгом и компанией Huawei.



В это время чиновники России возглавили список людей, на которых распространяются британские санкции за нарушение прав человека. И Кремль уже угрожает ответить на это, - пишет Bloomberg.



"В то время, как мы разрабатываем новое динамическое видение для по-настоящему глобальной Британии, это правительство абсолютно решительно в превращении Объединенного Королевства в еще более сильную силу добра в мире", - сказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в парламенте, объявляя о введении санкций против списка граждан России.



Он пообещал "поддерживать огонь свободы для тех храбрых душ, которые до сих пор страдают в очень темных уголках мира". Объявление о введении адресных санкций против 49 людей и организаций за нарушение прав человека сразу же дало толчок призывам со стороны высокопоставленных чиновников Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона ввести аналогичные ограничения и против Китая.



"Эти требования указывают на напряжение в Великобритании в то время, как она пытается заключить торговые соглашения по всему миру после Brexit и при этом выставить себя борцом за свободу", - говорится в статье.



Лондон строит собственный режим санкций после того, как он окончательно отказался от членства в Евросоюзе в январе. Для Джонсона трудности заключаются в том, что нужно балансировать между желанием подавить международные нарушения и при этом не подставить Великобританию под потенциальный ответ со стороны стран под британскими санкциями.



"Будущее Британии в том, чтобы балансировать между различными интересами и некоторыми трудными выборами", - сказал консерватор и председатель парламентского комитета по иностранным делам Том Тугендхет.



"Но чтобы пройти этот путь мы должны помнить о самом главном и придерживаться наших ключевых убеждений, а именно верховенства закона", - добавил он.



Тугендхет присоединился к бывшему лидеру консерваторов Аяну Дункану Смиту в требовании распространить на Китай санкции, которые сейчас нацелены против России, Саудовской Аравии, Мьянмы и Северной Кореи. В частности, они считают, что китайские чиновников нужно наказать за подавление протестов в Гонконге и нарушение прав мусульманского меньшинства уйгуров В Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Некоторые британские депутаты настаивают на том, чтобы включить в санкционный список главу администрации Гонконга Кэрри Лам. Рааб не исключил, что Лондон включит граждан Китая в "черный список", добавив, что работа над следующим пакетом санкций уже продолжается.



Эскалация напряжения произошла на фоне решения Великобритании исключить Huawei из проекта построения сети 5G в королевстве. Посол Китая в Лондоне Лю Сяомин раскритиковал это решение и обвинил Британию в подражании позиции США против китайской технологической компании. Кроме того, на прошлой неделе Джонсон предложил упрощенную процедуру предоставления британского гражданства трем миллионам жителей Гонконга.



"Мы хотим быть вашим другом, мы хотим быть партнером. Но если вы хотите сделать из Китая враждебного партнера, вам придется столкнуться с последствиями. Если вы танцуете под дудку других стран, как вы можете называть себя Великой Британией?", - сказал Лю.



В свою очередь, Россия назвала решение Британии наказать российских судей и прокуроров за нарушение прав человека "атакой" против судебной независимости.



"Россия сохраняет за собой право ответить на недружественное решение Великобритании на основе взаимности. Это не улучшит российско-британские отношения", - заявили в посольстве РФ в Лондоне.

