Налог с каждого гектара сельхозземель не на повестке дня - Шмыгаль

Введение налога с каждого гектара сельхозземель, как это предлагается законопроектом №3131, не на повестке дня.



Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства, сообщает корреспондент Укринформа.



"Эта идея на сегодняшний день, я считаю, преждевременна. В условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, увеличивать арендную плату не совсем корректно", - сказал Шмыгаль.



По его словам, профильное министерство обратится в парламентский профильный комитет по этому поводу. «Мы будем просить донести эту мысль к парламентариям, чтобы мы такое решение во время кризиса и трудностей с работой в агросфере преждевременно не принимали", - добавил глава правительства.



Как сообщалось, некоторые народные депутаты от партии "Слуга народа" и группы "Доверие" предлагают ввести налог в 6 тысяч гривень за пай для рядовых собственников земли.

