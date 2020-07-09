Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 3 млн.

Количество случаев инфицирования коронавирусом в США достигло в среду 3 009 611. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей.



Согласно данным, размещенным на сайте исследовательской организации, с начала пандемии в США умерли 131 594 пациента с коронавирусом, вылечились 936 476.



Самое большое число заразившихся зафиксировано в штате Нью-Йорк (398 237), затем следуют Калифорния (284 139), Флорида (223 783) и Техас (216 026).



Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,8 млн человек, почти 545 тыс. умерли.



