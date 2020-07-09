В Литве запрещена трансляция программ RT (Russia Today)

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) запретила трансляцию российского телеканала RT в республике из-за связей с Дмитрием Киселевым, находящимся под санкциями Европейского союза.



"С учетом информации Министерства иностранных дел Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение остановить ретрансляцию на территории Литовской Республики пяти программ RT", - сказал агентству BNS председатель комиссии Мантас Мартишюс.



По его словам, решение вступает в силу с его публикации в интернете, то есть с четверга.



Мартишюс подчеркнул, что решение остановить программы принято по причине санкций в отношении Киселёва, а не по причине нарушений, поэтому представители RT не участвовали в заседании.



"Программы останавливаются не по причине нарушений, а потому, что в список лиц, попадающих под санкции, внесено лицо, связанное с программами этого телевидения. Это господин Киселёв - он не должен получать выгоду, поэтому ретрансляция программ останавливается. Это было сделано в Латвии, а сейчас - и в Литве", - добавил он.



По данным ЛКТРВ, в Литве показывают пять каналов группы RT: сам RT, его версию RT HD, также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Их ретранслируют операторы кабельного и прочего телевидения Balticum, Consilium Optimum и Penki kontinentai, а также интернет-телевидение megogo.net.



Российский канал RT, который раньше назывался Russia Today, на прошлой неделе запретил Национальный совет по электронным СМИ Латвии.

