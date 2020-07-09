Автопроизводство на Украине в июне сократилось на 40%

Производство автотранспортных средств на Украине в июле текущего года сократилось почти на 40% к аналогичному месяцу 2019 года – до 336 ед., сообщает "Укравтопром".



По данным ассоциации, выпуск легковых автомобилей уменьшился на 43,3% – до 286 авто Skoda, которые, как и годом ранее, выпустил методом крупноузловой сборки завод "Еврокар".



Производство автобусов просело на 9% - до 50 ед., в том числе 25 ед. выпущено на заводе "Черкасский автобус", 21 ед. – Черниговским автозаводом и четыре – на ЗАЗе (в июне-2019 года соответственно 30 ед, 8 ед. и 4 ед.). В то же время ни одного автобуса не выпустили завод "Часовоярские автобусы" (13 ед. в июне-2019) и корпорация "Богдан" (также не выпускались.).



Ассоциация констатирует, что в июне не выпущено ни одного коммерческого автомобиля (как и в июне-2019), но это без учета продукции АО "АвтоКрАЗ", не предоставляющего данных о выпуске машин с 2016 года.



С учетом июньских показателей, в январе-июне текущего года выпуск автотранспорта в Украине еще немного ускорил темп падения к аналогичному периоду прошлого года - до 36% (по итогам пяти месяцев он составлял 35%, четырех - 24%) – до 1886 ед., в том числе выпуск легковых авто снизился на 36,4% - до 1611 ед. (все – на "Еврокаре"), автобусов – на 36,6%, до 251 ед., а коммерческих авто – вырос на 14,3%, до 24 ед.



Как сообщалось, в 2019 году украинские автопроизводители выпустили 7,265 тыс. ед. автотранспортных средств (в том числе 6,254 тыс. легковых авто на "Еврокаре"), что на 10% больше, чем за 2018 год, однако загрузка мощностей не превысила 2%.

