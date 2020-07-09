Пять причин, почему Зеленского на Украине ждет провал

Бедняжка Владимир Зеленский. В апреле 2019 года комик-кандидат в президенты занял высшую должность на Украине, получив при этом почти три четверти голосов, а через несколько месяцев утер нос уже давно устоявшимся политическим партиям на парламентских выборах. Его новая партия получила большинство в парламенте. Но теперь Зеленскому грозит политическое будущее, которое уже не кажется таким радужным.

Зеленского избрали с тремя обещаниями: прекратить войну на востоке Украины, превратить ее в обеспеченную восточноевропейскую страну с населением 42 миллиона и победить коррупцию. Но после первых же попыток активности на фронте реформ он споткнулся о свои же обещания. Уверенная риторика о кардинальных переменах на Украине превратилась в шепот. Прошел лишь год, а президент кажется подуставшим и разбитым.



И подобные изменения наблюдаются не только в тоне. Существенно изменился и его персонал. Зеленский в марте и апреле уволил своего премьер-министра, настроенного на реформы, большую часть своей команды, генерального прокурора и многих других высокопоставленных чиновников, вызвав всеобщее недоумение. Время для этого не могло быть еще более неподходящим: глобальная пандемия коронавируса настигла Украину уже через несколько недель и вполне может поглотить до 8,2 процента ее ВВП. Зеленский же нанял лакеев с мизерным опытом и даже старых приятелей Януковича. Наряду с этим он поддерживает политически мотивированные обвинения против экс-президента, генерального прокурора, бывшего министра инфраструктуры и руководителей налоговых и таможенных служб.



В мае министерство финансов уволило главу независимого наблюдательного совета АО «Магистральные газопроводы Украины», независимой компании, которая контролирует транспортировку газа. Исторически сложилось так, что газ был основным сектором для самообогащения, но в 2014 году начались перемены. Зеленский шагнул назад к не лучшим дням безудержных растрат, проложив при этом путь к увольнению глав независимых наблюдательных советов, которые руководят Нафтогазом, ПриватБанком и другими важными государственными компаниями. Прощай, корпоративное управление, хотя мы едва успели познакомиться.



В июле после личной встречи с Зеленским глава Нацбанка подал в отставку, сославшись на политическое давление. В свою очередь, Томаш Фиала, глава Dragon Capital, крупнейшей инвестиционной компании на Украине, заявил, что приостановит все будущие инвестиции. «Это последняя капля. Можно лишь догадываться, какими были мотивы. Это либо полная некомпетентность, либо саботаж по требованию России», — писал он.



Что же пошло не так?



Вот пять теорий, которые могут объяснить довольно радикальные и нередко странноватые перестановки прошлого года.



Слуга олигарха



Зеленский — марионетка Игоря Коломойского. Коломойского, экс-владельца ПриватБанка, крупнейшего банка в стране, которого обвиняли в его разграблении на сумму 6 миллиардов долларов, пока он окончательно не утратил его в 2016 году. Теперь Коломойский делает все возможное в нескольких судах разных стран, чтобы вернуть банк, или хотя бы часть его денег. Зеленский и Коломойский, безусловно, находятся в тесных отношениях: сериал Зеленского, в котором он превратился из школьного учителя истории в президента благодаря высказываниям о коррупции в стране, транслировалось на телеканале «1+1», который принадлежит Коломойскому. Олигарх также поддерживал Зеленского позитивными новостями в СМИ задолго до президентской гонки. Журналист Би-би-си Иона Фишер спросила Зеленского о его отношениях с Коломойским во время предвыборной кампании, и Зеленский ответил, что олигархи владеют всеми основными телеканалами, а тот факт, что его сериал транслировался на канале Коломойского, не является столь значительным. Год спустя это утверждение вызывает недоверие.



В свой первый год президентства Зеленский провел дружелюбные встречи с олигархами. В сентябре 2019-го его пресс-служба обнародовала фото улыбающегося гаранта, премьер-министра, руководителя аппарата и самого Коломойского в офисе президента. Через несколько дней Коломойский с уверенностью заявился на самую солидную на Украине международную Ялтинскую конференцию по европейской стратегии, и только ленивый не записал с ним интервью. Зеленский не сделал ничего, чтобы Коломойский предстал перед судом, а недавно назначенный им генеральный прокурор возбудил 24 уголовных дела против его предшественника Петра Порошенко. У Коломойского есть около 30 лояльных ему депутатов [Верховной рады от] партии «Слуга народа», которые лояльны к нему, и олигарх не перестает донимать чиновников, которых недавно уволил Зеленский.



Марионетка РФ



Версия, которой долго придерживались представители украинской диаспоры и националистов из Западной Украины, основывается на неприязни к Зеленскому. Он не является носителем украинского языка, не осуждает президента России Владимира Путина при каждой такой возможности и проявляет гибкость в своих попытках установить мир на востоке Украины. На первый взгляд теория кажется небезосновательной, но не имеет весомых доказательств. И, что еще более важно, не имеет всецелой поддержки в Киеве.



Жертва собственной неопытности



У Зеленского был план, но он провалился. До 2019 года он никогда не занимал высокой административной должности и никогда не был членом правительства. К счастью, его первый руководитель офиса, Андрей Богдан, умел управлять президентской администрацией и мог задать взбучку парламенту как никто другой. Пока Богдан был на месте, в Киеве все работало. Богдан ушел — и все развалилось. Как утверждают источники в Киеве, Зеленский прислушивается к четверым друзьям, которые заняли должности руководителя администрации, старших советников и главы службы безопасности. И никто не имеет никакого представления об экономике или политике. Когда этот доверенный круг с чем-то не согласен, теряется и Зеленский. Инсайдеры утверждают, что президент не доверяет посторонним, хочет, чтобы его люди были в каждом комитете и совете, не имеет никакого представления [о работе этих структур] и требует, чтобы все быть сделано немедленно. Он не может делегировать полномочия. Он игнорирует свой собственный кабинет и имеет дело непосредственно с министрами и региональными лидерами. После ряда неоправданных кадровых решений этой весной такая теория выглядит все более правдоподобной.



Жертва собственной наивности



Зеленский искренне хотел добра и пошел в президенты, чтобы наладить дела в стране. До этого он был состоятельным, знаменитым и смешным. Другими словами, ему не нужна была [другая] работа. Сам он говорит, что решил идти на выборы, чтобы его дети могли жить в нормальной стране. По словам бывшего премьер-министра Алексея Гончарука, Зеленский изменился/. В беседе с газетой Kyiv Post он отметил, что Зеленский, с которым он начал работать, и Зеленский сегодня — «два разных человека».



Конечно, слова Гончарука, уже бывшего премьер-министра, могут быть не столь искренними. Он говорит, что Зеленский находился под влиянием пророссийских нарративов, о том, что Запад и Джордж Сорос намерены уничтожить Украину, и что Зеленский начал хорошо, но не смог справиться с конкурирующими интересами, кризисом и трудными политическими решениями.



Не соответствует системе



Изменить Украину невозможно. Там продается все, включая парламентариев. Назовите свою цену, и в дни пандемии можно будет усыновить ребенка, незаконно доставить по воздуху сотни собак в Канаду и сделать все, что угодно. Впечатление такое, что олигархи восстановили свой контроль над парламентом просто за копейки, и все это время они контролировали СМИ и прочие крупные отрасли. Как утверждают правящие олигархи в сериале Зеленского: «Управляться с этим стадом было куда проще, чем с предыдущим» [неточная цитата]. Пока роль денег в политике Украины не изменится, не имеет значения, кто президент. При взгляде на современную историю Украины, полностью отмести эту теорию пока не получается.



Ясно одно: шоу на Украине будет продолжаться, но будет ли Зеленский играть в нем главную роль, это уже другой вопрос. Пока, судя по ситуации в Киеве, кажется, что это путь в прошлое под видом движения в будущее.



Мелинда Харинг - заместитель директора Центра «Евразия» в Атлантическом Совете

