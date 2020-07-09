Заборы из профнастила: особенности и преимущества

Для обеспечения безопасности на загородном участке рекомендуется установить надежный и качественный забор. Наиболее востребованы ограждения из металлопрофиля, который гарантирует ощущение полноценной безопасности, защищает территорию от посторонних или животных, обеспечивает комфортное пребывание на территории. Ограждение из профнастила даст возможность оградить собственный дом от посторонних глаз, шума, ветра, пыли и при этом украсить территорию.

Особенности и разновидности ограждений из профлиста

Металлоконструкции Viking производятся из металлических оцинкованных листов, которые закрепляются на приваренных трубах. Основное полотно производится из тонкой стали и имеет полимерное, цинковое покрытие, которое надежно защищает от коррозии и обеспечивает эстетичный внешний вид. Такой забор из профнастила гармонично дополняет любой стиль придомовой территории. В технологическом процессе используется металлопрофиль различной конфигурации и рельефа. Нередко применяются волны ПС-10 или С-10, прочие варианты в различных оттенках палитры RAL. Преимущественно оттенок профнастила для забора подбирается по палитре под цветовую гамму загородного дома или коттеджа, что создает целостную композицию.

Забор из профнастила имеет невысокую стоимость и отлично вписывается практически в любой ландшафт, не требует специального ухода, отличается практичностью. Заборы из профлиста имеют высокую парусность, поэтому в ходе строительства следует правильно выполнить заглубление и фиксацию столбов с учетом типа грунта, глубины пролегания грунтовых вод и ветровой нагрузки на ограждение.

Ограждения из металлопрофиля в большинстве случаев устанавливаются с использованием точечного бетонирования или заливкой ленточного фундамента, что обеспечивает максимальную надежность крепления столбов. Но следует учитывать, что не рекомендуется делать заборы на точечном бетонировании на участках с глинистой почвой и в грунты с низким пролеганием грунтовых вод.

Преимущества ограждений из металлопрофиля

Установка ограждения из металлопрофиля имеет следующие достоинства:

высококачественные материалы гарантируют длительный срок службы (более 30 лет);



предельно высокая прочность, надежная защита от провисания и деформации полотна;



полимерное и цинковое покрытие – гарантия защиты от осадков и солнечных лучей;



широкая цветовая палитра дает возможность заказать изделие на любой вкус;



простота монтажа обеспечивает установку конструкций в сжатые сроки;



доступная стоимость по сравнению с прочими материалами;



отсутствие необходимости в специальном уходе за поверхностью.

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