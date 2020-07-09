В Японии в результате сильных ливней погибли более 60 человека

Проливные дожди, обрушившиеся на Японию, привели к гибели 62 человек, более 4,7 тыс. домов повреждены в 22 префектурах, сообщает телеканал NHK.



По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.



В свою очередь, агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями сообщило, что по состоянию на 6:30 утра (00:30 по Киеву) четверга от ливней пострадали 4 тыс. 711 домов.



Чиновники агентства предупредили, что число поврежденных домов может вырасти, так как ожидается усиление дождей в западной и восточной частях страны.

