Туристам на заметку. Путеводитель по самоизоляции

Приключения наших туристов в Греции, а точнее в «обезьяннике» афинского аэропорта, доказывают простую истину: отдых за границей чреват увлекательным квестом. До, после или вместо путешествия. Это касается и тех, кто решил отдохнуть в Крыму. Он, как и Россия, для нас в «красной зоне»...



Удивляюсь, почему молчат в тряпочку наши патриоты и не задают свой излюбленный провокационный вопрос: “Чей Крым?”. Интересно, как ответила бы на него наша бюрократия. Потому что официальный уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму в середине июня был минимальным.



Но граждан Украины, которые поехали к родным, друзьям и даже просто на отдых (а таких после открытия границы было немало), приравняли к посетившим “красную” Россию и посадили на самоизоляцию или ПЦР-тестирование? Глубокий политический промах очевиден. Не знаю, правда, чей – Минздрава, который составляет списки, или кого-то еще.



Вообще-то, списки стран с повышенным уровнем заболеваемости (“красные”) и невысоким (“зеленые”) нам присылает ВОЗ. Они обновляются еженедельно. Свои собственные списки есть у Евросоюза и у стран, которые в него входят либо соседствуют. Мы у них у всех “красные”.



Но отношение “зеленых” к “красным” у всех разное. Как и у “красных” к “красным”. Например, “зеленая” Турция не требует от туристов из “красных” зон проходить самоизоляцию или тестирование на COVID-19.



Они лишь должны иметь с собой страховой полис, который покроет расходы в случае инфицирования коронавирусом. По возвращении домой украинцам также не нужно будет проходить самоизоляцию, потому что Турция входит в число стран «зеленой» зоны.



А вот Египет в “красной” зоне. Туристы смогут попасть на отдых в три курортные провинции – Южный Синай (г. Шарм-эль-Шейх), Красное море (Хургада) и Марса Матрух (северное побережье Египта). И проверять их никто не будет. Однако после возвращения из путешествия в Украине нужно пройти 14-дневную самоизоляцию или сдать ПЦР-тест на коронавирус. Если результаты будут отрицательными, то человека освободят от карантина.



Весьма лояльна к нам “зеленая” Хорватия: достаточно показать бронирование номера в любом официально зарегистрированном отеле или гостевом доме на территории страны, и вас пускают. По возвращении домой украинцам не нужно проходить самоизоляцию.



А вот, чтобы добраться до такой же “красной”, как и мы, Черногории нужно иметь с собой отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в аккредитованных лабораториях. Причем, тесту должно быть не более чем 48 часов в момент пересечения границы. Это бред, поскольку ПРЦ-тест делают в течение 3 рабочих дней. К тому же по возвращении придется снова делать тест или проходить самоизоляцию.



С 7 июля украинских туристов готовы принимать в Объединенных Арабских Эмиратах. Иностранцы должны показать отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за четыре дня до вылета, или протестироваться в аэропорту (это гораздо логичнее, чем черногорский вариант — автор). После прилета жители Украины должны пройти самоизоляцию или сдать ПЦР-тест, поскольку ОАЭ в “красной зоне”.



С зонированием мы кое-как разобрались. Теперь самая интересная часть повествования: есть ли жизнь после возвращения с курорта? Жизнь есть, но она весьма причудлива.



Теперь о том, какие приключения ожидают “возвращенцев” из Египта, ОАЭ или Черногории с Албанией, т.е. из “красной” зоны. Могу рассказать об этом на опыте моей подруги, погостившей у своей свекрови в Крыму. Алгоритм для всех один и тот же, так что, будущие туристы, читайте внимательно.



Все начинается на границе или в пункте пропуска из Украины в Крым, где возвращающихся туристов просят установить приложение «Дій вдома», которое появилось в открытом доступе 10 апреля.



Над его разработкой трудилось целое Министерство цифровой трансформации. Но, как водится, у семи нянек дитя без глазу, поэтому глюки начинаются сразу. У кого-то приложение не скачивается телефоном, или интернет плохо работает и загрузка не получается. Но стараться надо, потому что иначе вы просто не попадете домой. Вас не пропустят.



Слышали, что на пересечении КПП на неподконтрольную территорию Донбасса застряли люди, в основном пожилые, и несколько дней жили на улице или в палатках? Это те, кто не смогли скачать приложение.



Дальше нужно установить место, где вы проведете самоизоляцию. В случае подруги надо было выбрать “Киев”. Но штука в том, что от КПП до Киева около тысячи километров. Приложение сверяет какие-то данные, устанавливает локацию и закрепляет ее как эталонную.



И тут снова возможны варианты. Кому как повезет. Одним “Дій вдома” действительно предписывает отправиться в Киев. Другим “пришивает” местоположение в той точке, где человек загрузил приложение. Мою подругу программа “поселила” на КПП возле границы с Крымом. И всю дорогу до Киева пыталась вернуть туда напоминаниями о необходимости находиться в месте самоизоляции.





Многочасовой утомительный путь она коротала в компании бота, который высылал уведомления о необходимости сделать селфи и подтвердить местонахождение. Она как-то связалась со службой поддержки через мессенджеры и попросила изменить ей место самоизоляции.Служба пошла навстречу и сняла метку первой геолокации. Но по прибытии домой установить новую геолокацию с первого раза не получилось. “Дитя без глазу” продолжало выкидывать новые фортели.Оставшись без геолокации, моя подруга кабанчиком метнулась по делам, запаслась продуктами, и уже со второй попытки привязалась к отчему дому. Но тут ее осенила светлая мысль – сократить время самоизоляции и сделать диагностику методом ПЦР (мазок из горла, – автор).Рассчитывала на самый простой и дорогой вариант – вызвать на дом медсестру из профильной лаборатории. Но оказалось, что это непросто. А главное – нет гарантий, что лаборатории, оказывающие подобные услуги, выдают именно те справки, которые помогут открепиться от самоизоляции. А та лаборатория, в которой она была уверена, на дом не приезжает.И вот вам еще одна задачка на сообразительность: как поехать сдать тест ПЦР, не нарушая режим самоизоляции? Оказывается, никак. Телепортацию у нас еще не выдумали, поэтому пришлось нарушить.В общем, поехала она сдавать тест. Телефон пищит, боты стучат, нервы на пределе. Все это подогревается оптимистическими сообщениями, что ваши данные переданы в полицию, ждите – сейчас приедут, арестуют.Насчет ареста я, конечно, шучу. Но штраф в 17 тыс. грн. – тоже малоприятное удовольствие. При этом моя подруга еще не подозревала, что результат ПЦР-теста ждут три рабочих дня. А поскольку она ездила в четверг, то в пятницу ее тест не был готов, и пришлось ждать до вторника.И все это время она выскакивала вынести мусор и в ближайшие магазин-аптеку без телефона, каждый раз опасаясь проверочного прозвона и визита полиции – составлять протокол за ее самовольную вылазку в лабораторию.Полиция пока так и не приехала. Но не факт, что ей не выпишут штраф позже, когда данные ее ПЦР-теста поступят в Национальную службу здоровья Украины для того, чтобы она могла открепиться от самоизоляции.Правда, в лаборатории ее “утешили”, что такое бывает редко, да и суды, как правило, штрафы отменяют. А все потому, что детали процедуры самоизоляции и тестирования нигде не прописаны. И в итоге все, что касается самоизоляции вернувшихся туристов, это тест не столько на вирус, сколько на дебильность нашей системы.