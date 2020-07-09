Ткаченко анонсировал реставрацию сотни достопримечательностей

В рамках проекта Большое строительство в 2021 году восстановят 100 культурных объектов. Об этом заявил глава Минкульта Александр Ткаченко в Facebook в четверг, 9 июля.



"В следующем году частью национального проекта Большое строительство станет восстановление 100 культурных объектов. Мы благодарны президенту за поддержку инициативы министерства. Впервые за 30 лет независимости мы реально сможем восстановить историко-культурное наследие, которое, порой, в критическом состоянии - заброшенная и полуразрушенная. И эти объекты являются кодом нашей нации. Сохранения их подлинности и духа - наша ответственность, наполнение новым содержанием - наш долг перед будущими поколениями", - написал Ткаченко.



Кроме того, восстановление памятников также обеспечит устойчивое развитие территорий общин, проложит новые туристические маршруты. Проект готов для рассмотрения министерствами и будет представлен в ближайшее время. В перечень войдут объекты, которые объединят всю страну, заверил министр.



В частности, Ткаченко проиллюстрировал сообщение фотографиями некоторых памятников, которые являются частью проекта. Среди них Острожский замок, Ровенская область; Национальный художественный музей Украины, Киев; Национальный историко-культурный заповедник Качановка, Черниговская область; Бережанский замок, Тернопольская область; Оборонительные стены Жовква, 16-17 веков, Львовская область; Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Н. В. Лысенко, Харьков; Дворец Потоцких, Одесса; Дворец Подгорецкий замок, 1635 - 1640, 1779 гг. Львовская область; Национальный заповедник Хортица, Музей истории запорожского казачества, Запорожская область; Николаевская астрономическая обсерватория, одна из старейших обсерваторий Восточной Европы, основана 1821, Николаевская область.

