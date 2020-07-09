Минюст планирует закрыть 8 колоний
В Министерстве юстиции Украины заявили, что восемь учреждений исполнения наказаний будут закрыты. Осужденные будут перемещены в другие колонии с лучшими условиями содержания.
Об этом в своем видеообращении в Facebook сообщила заместитель главы Министерства юстиции Елена Высоцкая.
Планируют закрыть:
Ковальскую воспитательную колонию,
Черкасскую воспитательную колонию №62,
Дергачевскую воспитательную колонию № 109,
Жовтоводскую воспитательную колонию №26,
Ігренский исправительный центр №133,
Черноморскую воспитательную колонию №74,
Ширяевский исправительный центр №111,
Устиновский исправительный центр №37.
В Минюсте считают, что это позволит уменьшить расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы. Персоналу предложат работу в ближайших учреждениях или в межрегиональных управлениях Минюста.