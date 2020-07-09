Минюст планирует закрыть 8 колоний

В Министерстве юстиции Украины заявили, что восемь учреждений исполнения наказаний будут закрыты. Осужденные будут перемещены в другие колонии с лучшими условиями содержания.



Об этом в своем видеообращении в Facebook сообщила заместитель главы Министерства юстиции Елена Высоцкая.



Планируют закрыть:



Ковальскую воспитательную колонию,

Черкасскую воспитательную колонию №62,

Дергачевскую воспитательную колонию № 109,

Жовтоводскую воспитательную колонию №26,

Ігренский исправительный центр №133,

Черноморскую воспитательную колонию №74,

Ширяевский исправительный центр №111,

Устиновский исправительный центр №37.



В Минюсте считают, что это позволит уменьшить расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы. Персоналу предложат работу в ближайших учреждениях или в межрегиональных управлениях Минюста.

