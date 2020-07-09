Состояние главы Amazon превысило рекордные $180 млрд

Состояние самого богатого человека в мире, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса превысило рекордные $180 млрд. Об этом накануне сообщил журнал Forbes.



Указано, что состояние Безоса увеличилось на фоне роста стоимости акций его компании Amazon. По оценке издания, капитализация Amazon достигла $1,54 трлн. Таким образом, состояние Безоса, которому принадлежит 11,1% акций компании, превысило $182,6 млрд. Это рекордные показатели за все время ведения подобной статистики.



По данным Bloomberg, состояние Безоса эквивалентно 0,89% ВВП США и составляет 3% совокупного состояния 500 богатейших людей мира.



Напомним, 2 июля состояние Безоса увеличилось до рекордного с сентября 2018 года уровня, составив $172 млрд. Таким образом, к данному моменту благодаря росту стоимости акций Amazon предприниматель за неделю увеличил свой капитал более чем на $8 млрд.

