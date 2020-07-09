Украина ведет войну за мир на Донбассе - Кулеба

Украина ведет дипломатическую войну с Российской Федерацией для достижения мира на Донбассе. При этом реинтеграция оккупированных территорий должна произойти не по российскому сценарию.



Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Он отметил, что Украине известно о сети военных подразделений вдоль границ и что это не может являться признаком миролюбивой политики.



"У нас сейчас продолжается активная фаза дипломатического поединка, и мы пытаемся принести мир. Была такая пословица во время холодной войны до распада СССР, что "войны не будет, но будет такая война за мир, что камня на камне не останется", - сказал Кулеба.



По словам министра, сейчас Украина ведет войну в нормандском формате и в минском процессе.



"Мы заняли конструктивную позицию, что хотим принести мир на территорию Украины, хотим реинтегрировать оккупированные территории, но не по российскому сценарию", - подчеркнул Кулеба.

