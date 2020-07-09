Кабмин дал «Укрзализныце» отсрочку на выплату дивидендов

Кабмин дал «Укрзализныце» отсрочку на выплату дивидендов

Кабинет министров одобрил разработанный Министерством инфраструктуры законопроект, который предусматривает предоставление "Укрзализныце" отсрочки на полгода по выплате дивидендов в государственный бюджет за 2018-2019 годы.

Об этом в среду, 8 июля, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Мы разработали законопроект с целью поддержки "Укрзализныци", — объяснил глава ведомства Владислав Криклий.

Указано, что УЗ должна дополнительно направить 60% чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в размере 206,2 млн грн на выплату дивидендов в государственный бюджет не позднее 31 декабря 2020 года, а не 30 июня 2020 года, как это было предусмотрено ранее.

При этом на сумму таких денег, уплаченных в срок, не будет начисляться пеня.

По словам Криклия, с 18 марта были временно остановлены пассажирские перевозки, что прогнозировано негативно сказалось на чистой прибыли "Укрзализныци".

В то же время компания должна вернуть пассажирам значительные суммы денег за билеты, приобретенные ранее. До 12% сократились и объемы грузовых перевозок из-за снижения объемов производства внутри страны и прекращения работы отдельных предприятий-грузоотправителей.

Также, по словам министра, на доходах УЗ негативно отразилась и девальвация курса гривни в I квартале 2020 года.