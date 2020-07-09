Сенцов получит от государства 25 млн грн на новый фильм

Новый фильм Олега Сенцова "Носорог" получит государственную поддержку в размере 25 млн гривен. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook в четверг, 9 июля.



"Присоединился к заседанию Совета государственной поддержки кинематографии, где выразил свою точку зрения по поддержке выделения средств на производство фильма Олега. Проект победил в третьем конкурсе в 2012 году, но с тех пор подписание соглашения с победителем переносилось дважды. По разным причинам. А дальше произошло заключение", – написал Ткаченко.



По его словам, сегодня Совет государственной поддержки кинематографии единогласно проголосовал "за" заключение контракта на финансирование фильма. Выделенные средства составят 50% от общей сметы ленты.



Ткаченко добавил, что начало съемок запланировано на осень. Министр верит, что фильм Сенцова ждет успех на международном уровне.



"Носорог" – полнометражный игровой фильм режиссера Олега Сенцова. В 2013 году лента выиграла на питчинге в Госкино. Государственное финансирование составило 3,9 млн гривен из общего бюджета 8,1 млн гривен. Из-за заключения Сенцова в России в 2014 году производство ленты не было завершено.

