Лесные пожары в Луганской области: в правительстве определили суммы компенсаций пострадавшим

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля приняла ряд мер по ликвидации последствий масштабных лесных пожаров в Луганской области, в частности, определив суммы компенсаций пострадавшим - аналогичные тем, которые получили пострадавшие в результате наводнения на западе Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.



Так, Шмыгаль отметил необходимость максимально быстро осуществить выделение средств для помощи пострадавшим.



"Люди остались без жилья, у многих сгорело все, в том числе и документы, и деньги. Здесь очень важна оперативность", - заявил он, дав поручение Луганской ОГА ВЦА "максимально оперативно учесть по фамилиям всех пострадавших и передать эту информацию в Кабмин для того, чтобы было принято решение о выделении средств, и эти средства перечислены на казначейские счета в Луганской области".



По словам Премьера, пострадавшие от пожаров получат суммы компенсации, аналогичные тем, что получили пострадавшие при наводнении в западных областях Украины.



"За полностью утраченный дом - 300 тыс. грн, 50 тыс. на капитальный ремонт в частично разрушенных зданиях, 20 тыс. - возмещение потерь. Также помощь получат семьи погибших при пожарах", - отметил он.



Также по итогам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла поручение всем ОГА, соответствующим органам исполнительной власти и местного самоуправления по предупреждению лесных пожаров в летний период. В частности, ответственные службы должны:



установить круглосуточный мониторинг пожаров в природных экосистемах с использованием систем дистанционного наблюдения;

обустроить вокруг населенных пунктов, коттеджных городков, дачных садовых обществ и т.п. защитные противопожарные минерализованные полосы;

организовать создание и обновление в лесных массивах противопожарных водоемов;

обеспечить уборку сухой растительности с целью недопущения переброски лесных пожаров на жилые дома.



"В случае возникновения локальных очагов соответствующие структуры должны безотлагательно обеспечить их тушение на начальных этапах. Также должны быть организованы патрулирование наиболее пожароопасных лесных массивов для контроля за соблюдением требований пожарной опасности", - добавили в правительстве.



Областные госадминистрации должны скоординировать противопожарную деятельность государственных лесных агентств, территориальных органов ГСЧС и других служб в областях.

