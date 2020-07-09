США обновили суточный рекорд по заражению COVID-19

В США выявили рекордно высокое количество заражений коронавирусом COVID-19 за сутки – почти 60 тысяч новых случаев. Об этом сообщает The New York Times в четверг, 9 июля.



По данным издания, которое ссылается на собственные подсчеты, за последние сутки число зараженных COVID-19 увеличилось как минимум на 59,4 тысяч человек. Это пятый национальный рекорд за девять дней.



Рекордное число заражений выявлено как минимум в пяти американских штатах: Миссури, Техасе, Теннеси, Юте и Западной Вирджинии.



Так, Техас сообщил о почти 10 тысячах случаях заражений, выявленных за последние сутки. Это третий день подряд, когда в штате подтверждается столь высокое число заражений.



Издание отмечает, что в штате Аризона быстрое распространение заражений оказывает серьезную нагрузку на систему здравоохранения. Там очень много госпитализированных. В Аризоне в течение этой недели каждый день выявляют порядка 3,6 тысяч заражений.



Всего в США с начала пандемии подтвердили более 3,1 млн заражений. Скончались более 134 тысяч человек, выздоровели почти 1,4 млн.

