Кулеба: об уступках Венгрии речь не идет, проблемы решат Орбан и Зеленский

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в переговорах с его коллегой Петером Сийярто никто не делал друг другу уступок. Сейчас они работают над восстановлением доверия и наработкой общей повестки дня.



Об этом он заявил в интервью "Голос Америки".



По его словам, комплексно проблемы в наших отношениях могут быть устранены только после проведения встречи президента Украины и премьер-министра Венгрии.



"Мы работаем, чтобы такая встреча состоялась", - заявил он.

