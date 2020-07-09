Кулеба: об уступках Венгрии речь не идет, проблемы решат Орбан и Зеленский
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в переговорах с его коллегой Петером Сийярто никто не делал друг другу уступок. Сейчас они работают над восстановлением доверия и наработкой общей повестки дня.
Об этом он заявил в интервью "Голос Америки".
По его словам, комплексно проблемы в наших отношениях могут быть устранены только после проведения встречи президента Украины и премьер-министра Венгрии.
"Мы работаем, чтобы такая встреча состоялась", - заявил он.
Источник: РБК-Украина
14:47