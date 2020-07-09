В Киеве обнаружили кишечную палочку на 12 пляжах

В Киеве провели санитарно-микробиологические и санитарно-химические исследования проб воды в местах массового отдыха населения. По результатам исследования кишечную палочку зафиксировали на 12 пляжах.



Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Держпродспоживслужби.



Таким образом, превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки зафиксировали на пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Черторой".



Кроме того, на пляже "Тельбин" превышено количество бактерий группы кишечной палочки, а на пляже "Галерный" были зафиксированы мелкие водоросли и неприятный запах.



По водородным показателям не соответствуют требованиям пляжи: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка" и "Центральный".



А по показателю биохимической потребности в кислороде (БПК) не соответствуют такие пляжи: "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Троещина", "Чорторый", "Вербный" и "Пуща-Водица".



Вместе с тем, несоответствия обнаружили и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков на пляжах: "Вербный", "Предместная Слободка", "Центральный", "Радуга", "Черторой". А на пляжах "Галерный" и "Троещина" фонтанчики отсутствуют.

