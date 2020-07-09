Россия объявила журналиста Бабченко террористом

Федеральная служба по финансовому мониторингу России включила в перечень террористов и экстремистов журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего РФ в 2017 году.



Отмечается, что соответствующая запись появилась в четверг в реестре на сайте Росфинмониторинга. О причинах такого решения не сообщается.



Напомним, в июне 2020 года Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации заочно предъявило обвинение в призывах к терроризму украинскому журналисту крымскому татарину Айдеру Муждабаеву.



Как сообщал УНИАН, выступающий с критикой путинского режима в России журналист Аркадий Бабченко в 2017 году переехал в Украину.



29 мая 2018 года стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве.



30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой: "убийство" инсценировала спецслужба, чтобы предупредить настоящее.



"Организатором" следствие назвало Бориса Германа, который был приговорен к 4,5 года лишения свободы. Приговор засекречен и не опубликован. Суд выпустил его из тюрьмы в ноябре 2019 года.



"Заказчиком убийства Бабченко из фонда Путина" называли Вячеслава Пивоварника.



В ноябре 2019 года Бабченко уехал в Израиль. Он мотивировал это сменой власти в Украине.

