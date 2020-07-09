Безработных предупредили об уголовной ответственности за незаконный доход

Следствием получения дохода официально зарегистрированными безработными может стать уголовная ответственность. Также в этом случае грозит сокращение продолжительности выплат и взыскание неправомерно выплаченных денежных средств.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины



Как отметили в пресс-службе, нередки случаи, когда лица регистрируются в службе занятости как безработные, однако параллельно получают доход.



"Такие действия оборачиваются негативными последствиями, прежде всего, для самих безработных", - говорится в сообщении.



Зарегистрированный безработный должен сообщать о: трудоустройстве; заключении гражданского договора о выполнении работы/оказания услуг; открытии собственного дела, отметили в пресс-службе.



Напомним, максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 8 408 грн. (4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц).



Общая продолжительность выплаты помощи по безработице не может превышать 360 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста - 720 календарных дней.

