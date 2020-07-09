Названы болезни, которые существенно мешают лечить COVID

Множество госпитализированных пациентов с коронавирусом имеют сопутствующие заболевания, которые сильно осложняют течение COVID-19 и повышают риски смертности. Об этом рассказал врач областной клинической больницы Закарпатской области Богдан Гук, сообщает Украина 24.



"Мы работаем на грани переполнения больниц. В нашей больнице практически нет свободных мест. Все пациенты средней и тяжелой степени тяжести заболевания", - отметил врач.



По его словам, у большинства инфицированных имеется сопутствующая патология, которая существенно осложняет течение коронавируса.



"Например, в терапии №1 из 27 - 14 пациентов - с сахарным диабетом. Большинство пациентов имеют сопутствующую патологию: сердечную, неврологическую, пациенты с инсультами. Мы сталкиваемся с проблемой лечения не только инфекционной патологии, а патологии соматических заболеваний. Это усугубляет течение болезни и лечение из-за того, что несколько патологий приходится лечить одновременно", - пояснил Богдан Гук.

