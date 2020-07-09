В Киеве за нарушения карантина закрыли два ночных клуба

В Киеве за нарушения карантина временно остановили работу два ночных клуба. Госпродпотребслужба ежедневно проводит рейды по ночным клубам столицы.



Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.



По словам Рубана, сегодня состоится очередная проверка ночных клубов в Киеве.



"Рейды по клубам проводятся ежедневно. Сегодня также будет мониторинг ночных клубов, дискотек и других заведений, в которых может быть массовое скопление людей. Во вторник (7 июля - ред.) в двух клубах была остановлена деятельность", - заявил он.



Как пояснил Рубан, в этих клубах наблюдалось большое скопление людей, отсутствие средств защиты, а также не выполнение иных требований карантина.



Отметим, в начале июля столичные власти запретили работу ночных клубов после 22:00. Введение этого ограничения объясняли тем, что такие заведения не могут обеспечить соблюдение требований карантина. Однако, через несколько дней мэр Киева отменил запрет.

