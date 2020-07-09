Спутники США обнаружили новый ядерный объект в Северной Корее

Американские исследователи заметили ранее неизвестный ядерный объект неподалеку от Пхеньяна. Об этом со ссылкой на снимки со спутника сообщает CNN.



Издание ссылается на снимки компании Planet Labs, проанализированные монтерейским институтом Мидлбери. Эксперты считают, что обнаружен и зафиксирован на фотографиях активно действующий научный объект, на котором, вероятно, производятся ядерные боеголовки.



«У него есть все признаки северокорейского атомного объекта — охранный периметр, помещения для внутреннего проживания, памятники неизвестным визитам лидеров страны, подземная часть», — прокомментировал спутниковые данные профессор Джеффри Льюис. Согласно его заключениям, предприятие не прекращало работу ни во время переговоров об атомной программе КНДР, ни после того, как было достигнуто соглашение об ее частичном сворачивании



Уточняется, что первые подозрения о предназначении этого места появились еще несколько лет назад, но исследователи не обнародовали их из-за неуверенности в том, насколько такие выводы верны.

