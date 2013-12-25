Объявлены расценки на места в Слуге народа в Киевской области

Нещодавно депутат від Слуги народу Дубінський очолив обласний осередок Київської області. Всією організаційною роботою Дубінський призначив займатись свого кума Горбачова Олександра Михайловича, ексначальника Головного Управління Держземагентства України в Київській області.

Поки Дубінський їздить на велосипеді по Києву саме Горбачов проводить зустрічі, співбесіди та обговорює умови “співпраці” з претендентами у своєму офісі на Софіївській Борщагівці, Волошкова 42. Зараз “ходять” наступні розцінки - ОТГ вцілому від 100 тисяч $, депутат в обласну раду 50 тисяч $, а місця у списку 5-10 тисяч $.

Зауважимо, що Горбачов своїм стрімким кар’єрним зростанням в державних органах влади України зобов’язаний передусім двум впливовим високопосадовцям часів правління режиму В.Януковича, а саме Джарти Василю Георгійовичу, голові Ради Міністрів АРК (в період 17.03.2010 – 17.08.2011), уродженцю м.Макіївки Донецької області, відомому в кримінальних колах як «Вася Бита», куму і екс-керівнику виборчого штабу В.Януковича, який у червні 2010 року пролобіював призначення Горбачова О.М. на посаду заступника голови Республіканського комітету із земельних ресурсів Автономної Республіки Крим, та Присяжнюку Анатолію Йосиповичу, голові Київської обласної державної адміністрації (в період 19.032010-02.03.2014), першому заступнику голови Київської обласної організації Партії регіонів, генерал-полковнику СБУ у відставці, який, на прохання членів родини Джарти В.Г. 25.10.2012 призначив Горбачова О.М. на посаду начальника ГУ Держземагентства України в Київській області.

Олександр Горбачов, перебуваючи на посаді начальника Головного Управління Держземагентства України в Київській області, був причетний до підробки документів на землю з метою її подальшого продажу зацікавленим особам.

Наразі посадові особи ТОВ «Компанія Моноліт Плюс», засновану Горбачовим, є фігурантами кримінального впровадження 12015110200003564, розпочатого 14.11.2014 Слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області на підставі заяви голів фермерських господарств в с.Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району про те, що невідомі особи незаконно продають земельні ділянки в лісосмузі в межах Крюківщинської сільської ради, які є землями лісогосподарського призначення та не підлягають приватизації чи зміні цільового призначення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

За даними видання «Наші Гроші», у 2010 році дружина Олександра Горбачова – Горбачова Інна Станіславівна, у відповідності до Рішення Новопетрівської сільської ради Вишгородського району, в числі інших 8-ми громадян України отримала у безоплатне користування земельну ділянку заг. площею 1 га за цільовим призначенням: «Під садівництво», яка наразі вірогідно знаходиться під резиденцією «Межигір’я» В.Януковича.