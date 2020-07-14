Кардиологи узнали, что нужно для восстановления сердца

Израильские ученые Института Вейцмана, передает Xinhua, обнаружили, что лимфатическая система играет решающую роль в восстановлении сердца после травм. Это открытие может помочь разработать новые способы стимулирования регенерации сердца и роста сердечной ткани, пригодной для трансплантации.



Исследователи показали, что не только кровь, текущая через сосуды сердца, необходима для восстановления органа, но также и бесцветная лимфатическая жидкость, которая циркулирует в параллельной сети, и сами лимфатические сосуды, в которых она движется.



Сеть лимфатических сосудов служит проводником для иммунных клеток и дренирует жидкость. По словам ученых, без адекватной работы сети лимфатических сосудов сердца рыбок Данио-рерио, которые полностью восстанавливаются после травмы, не могли регенерироваться. Исследователи также идентифицировали два различных типа лимфатических сосудов в сердце рыбок, которые по-разному формируются и выполняют разные задачи.

