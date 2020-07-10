Донбасс и Киев договорились по двум статьям закона о статусе региона

Донбасс и Киев достигли консенсуса по содержанию двух статей закона об особом статусе региона, но серьезным продвижением в политическом урегулировании это назвать сложно, заявили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.



Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Он состоит из десяти статей. В конце 2019 года украинский парламент продлил его до конца текущего года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.



"Удалось достичь консенсуса по содержанию статей 2 и 3 закона об особом статусе Донбасса", - заявили в МИД ДНР. Видеоконференция контактной группы по Донбассу прошла в среду.



В ведомстве уточнили, что во вторую статью стороны договорились внести изменения в части того, что законодательство Украины в отдельных районах Донбасса "будет действовать с учетом определенных данных законом особенностей не временно, а на постоянной основе". В третьей статье, которую решили оставить без изменений, закрепляется гарантия недопущения преследования лиц-участников событий в Донбассе.



"Таким образом, серьезным продвижением на пути политического урегулирования достигнутый консенсус по этим двум статьям назвать сложно. Впереди еще большой пласт деятельности по внесению изменений в данный нормативный правовой акт", - подчеркнули в МИД ДНР.



В ведомстве добавили, что работа над законом о статусе Донбасса будет бессмысленной без согласования в рамках контактной группы изменений в конституцию Украины.



"Именно этот вопрос является наиболее первоочередным и приоритетным для полноценного политического урегулирования, поскольку очевидно, что в соответствии с иерархией нормативных правовых актов любой закон должен отвечать конституции, а не наоборот. Тем не менее, представители Киева до сих пор отказываются предоставлять нам на рассмотрение и согласование проект конституционных изменений", - отметили в МИД ДНР.

