Байден пересмотрит вывод войск из Германии в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден пересмотрит решение президента США Дональда Трампа вывести часть американского военного контингента из Германии, если его изберут на пост главы государства, передает агентство Рейтер со ссылкой на старшего советника Байдена по внешней политике Энтони Блинкена.



"Мы пересмотрим все решения, которые принял президент Трамп, в том числе и это ... Все связано с тем, как это было сделано", - заявил в интервью агентству Блинкен, имея в виду решение Трампа не консультироваться с Германией перед выводом войск.



Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО, в двустороннем порядке. Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать базу Fort Trump ("Форт Трамп").

