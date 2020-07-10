Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу

В Киеве активно готовят военный сценарий решения проблемы Донбасса, об этом свидетельствуют недавние высказывания украинских властей, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.



По его словам, всё чаще наблюдаются попытки украинских официальных лиц нагнетать военную истерию. Так, на фоне фактически стартовавшей кампании подготовки к запланированным на осень местным выборам вновь эксплуатируется заезженный миф о "внешней угрозе".



"Второго июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинские военные "все больше внимания и времени уделяют подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности". С такими же ремарками выступил 5 июля и главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Это свидетельствует, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

