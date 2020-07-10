Air France с 14 июля восстанавливает регулярные рейсы на Украину

Авиакомпания Air France с 14 июля начнет регулярные рейсы в Украину в рамках действующей сети маршрутов, сообщил Международный аэропорт "Борисполь".



"Авиакомпания Air France заявила о постепенном перезапуске своей сети по действующим маршрутам, которые были приостановлены из-за ограничений на перелеты в связи с COVID-19. Теперь можно летать из Киева в Париж", - отмечается в сообщении аэропорта в четверг.



Сейчас запланировано два рейса Air France в неделю начиная с 14 июля и три рейса в неделю - с 24 августа 2020 года.



С 14 июля Air France будет летать из Парижа в Киев и обратно по вторникам и пятницам. С 24 августа - по вторникам, четвергам и субботам.

