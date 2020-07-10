Зеленский хочет удвоить строительство дорог

Строительство автодорог в Украине в 2021 году планируется увеличить в два раза по сравнению с текущим годом. Об этом в четверг, 9 июля, заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с бизнесменами в Волынской области. "Я хотел бы в следующем году увеличить с точки зрения километража дорог еще на 100%, то есть вдвое.

Сейчас мы увеличили на 1000% по сравнению с прошлым годом, но хочется увеличить вдвое. По крайней мере, в полтора раза мы увеличим, это в планах", - сказал он.



Зеленский подчеркнул необходимость нарастить темпы автодорожного строительства и реконструкции.



"Я хочу, чтобы мы не за десятки лет, а за несколько лет построили все государственные дороги Украины. Для нас это очень важно", - резюмировал он.



Как сообщалось, Зеленский ранее заявил, что все автодороги местного значения должны перейти на баланс Укравтодора. Также президент отметил, что во многих случаях в Украине дорог нет.

