MR.Lens: качественные товары для зрения от ведущих брендов

Интернет-магазин MR.Lens специализируется на продаже качественных товаров для улучшения зрения. Компания предлагает только оригинальную продукцию – контактные линзы, средства по уходу за ними и необходимые аксессуары. Дополнительно в каталоге можно подобрать подходящие очки и оправы. Весь ассортимент разрешен для продажи на территории Украины, распространяется с необходимыми сертификатами.

Основная цель компании – восстановление хорошего зрения покупателей для повышения комфорта их повседневной жизни. Заказчики получают несколько преимуществ:

качественные изделия, поставленные ведущими производителями;



бесплатная доставка любых товаров по всей территории Украины;



удобная оплата продукции наличными или безналичными методами;



дисконтная программа с постоянными скидками в размере 3-10 %.

Какие товары представлены в магазине

Основная специализация магазина MR.Lens – продажа контактных линз. В каталоге имеются продукты, рассчитанные на любые сроки ношения, традиционные, мультифокальные, торические, силикон-гидрогелиевые изделия. Оптимальным способом коррекции зрения считают приобретение оптических товаров, рассчитанных на месяц. В разделе https://mrlens.ua/ru/kontaktnye-linzy/mesyachnye-linzy.html можно ознакомиться с их ассортиментом.

Приобретение месячных линз обеспечивает целый ряд плюсов:

отсутствие порчи изделий, несмываемого налета на них;



несколько режимов ношения, надежность и безопасность;



высокий комфорт при использовании продуктов из гидрогеля;



экономичность – идеальное соотношение цены и качества;



отсутствие раздражений, четкое центральное, боковое зрение.

Как покупать линзы с выгодой для себя

Важное преимущества магазина MR.Lens – множество удобных способов оплаты заказов. Для расчета используются наличные денежные средства, карты, банковские терминалы. В Киеве можно забирать товары самовывозом, заказывать курьерскую доставку. В другие города продукция отправляется службой «Новая почта». Услуги полностью бесплатны при покупках от 350 гривен.

Регистрация на сайте https://mrlens.ua сразу дает пользователю фиксированную скидку на весь ассортимент в размере 3 %. После оформления второго заказа ее размер увеличивается до 5 %, а при покупках на 2000 гривен – до 7 %. Максимальный дисконт в 10 % получают постоянные клиенты, которые приобрели продукцию на общую сумму 4500 гривен. Дополнительную выгоду обеспечивают постоянные акции, с перечнем которых можно ознакомиться в специальном разделе каталога.